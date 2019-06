Nouveaux visages à l’archidiocèse de Québec

L’abbé Mario Duchesne, vicaire général de l’archidiocèse de Québec dès le 1er septembre, Jocelyne Finn-Ross, directrice des ressources humaines et pastorales, et Valérie Roberge-Dion, directrice des communications, se sont ajoutés récemment à l’équipe de direction de l’archidiocèse de Québec qui appuiera le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Parmi les départs, notons ceux de Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications depuis 2009, qui vivra plus tard cet été un grand déménagement familial qui l’emmènera à Varsovie en Pologne ; Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec depuis 2016, est devenu évêque de Joliette ; l’abbé Alain Pouliot, directeur des ressources humaines et pastorales depuis 2006, devient curé des paroisses de Saint-Georges-de-Sartigan et de Saint-Jean-Paul II, dans la région de la Beauce où l’abbé Mario Duchesne était curé depuis 2014.

Fondation Le Petit Blanchon

La 8e présentation du karaoké-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon, le 12 juin dernier, à LaScène Lebourgneuf, a permis aux organisateurs de remettre 50 000 $ au profit des enfants les plus vulnérables de notre société, victimes d’abus, de négligence et d’abandon. Côté performance vocale, Carl Ouellet, nouveau président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), a remporté le concours. Sur la photo, de gauche à droite : Archy ; Marie-Josée Turcotte, coorganisatrice du karaoké et membre du CA Fondation Le Petit Blanchon ; Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation ; Jean-Paul Lachapelle, DG de Desjardins Caisse des Rivières de Québec, et Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon. fondationlepetitblanchon.com.

Clinique de douleur

Le groupe Cliniques Partenaires a procédé récemment à l’inauguration officielle de son 3e établissement au Québec. Située au 2480, chemin Sainte-Foy, à Québec, la Clinique de douleur est la première clinique à pratiquer la neurostimulation au Québec, traitant avec succès­­­ les multiples douleurs comme l’arthrose, les blessures musculaires, les douleurs chroniques et ayant eu des effets notables sur des patients atteints de cancer. La neurostimulation utilise les champs électromagnétiques pour diminuer l’inflammation, la douleur et stimuler la régénération cellulaire, et ce, sans effets secondaires ou néfastes connus. Aussi, la Clinique mettra en banque 5 minutes offertes aux plus démunis chaque fois qu’un traitement est effectué en clinique. Sur la photo de gauche à droite, les trois administrateurs de Cliniques Partenaires : Jessica Leroux, infirmière ; Jocelyn Toy, spécialiste de la neurostimulation, et Stéphane Côté, pharmacien.

Bravo, Alice !

Alice Dion-Landreville, étudiante au Cégep Garneau, au baccalauréat international (sciences humaines – profil engagement international et langues), a reçu récemment la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze). Cette médaille reconnaît son engagement scolaire et communautaire avec ses implications dans Garneau Travail et Vie Active Garneau, sans compter ses voyages de coopération internationale (Burkina Faso et Équateur). Athlète de cross-country et membre du Club de course, elle recevait récemment le prix Michel Julien pour son implication au collégial à l’occasion du Gala du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Québec Chaudière-Appalaches.

Anniversaires

Sylvain Boudreau (photo), popu­laire conférencier (Le Moi Inc.), 54 ans... Ariana Grande, actrice et auteur-compositrice-interprète américaine, 26 ans... Marie-Nicole Lemieux­­­, contralto québécoise, 44 ans... Garou, chanteur québécois, 47 ans... Chris O’Donnell, acteur américain, 49 ans... Élyse Marquis, comédienne et animatrice (Les Chefs), 51 ans... Renée Martel, chanteuse québécoise, 72 ans... Yves Beauchemin, écrivain québécois, 78 ans.

Disparus

Le 26 juin 2018. Daniel Pilon (photo), 77 ans, comédien québécois, dont la carrière (télé et cinéma) s’est amorcée en 1968... 2016. Austin Clarke, 81 ans, écrivain canadien... 2015. Paul Ambros, 82 ans, joueur allemand de hockey sur glace... 2014. Howard Baker, 88 ans, ancien Chef de cabinet de la Maison-Blanche.