Phil Housley se trouve du travail en Arizona

L’ancien défenseur et entraîneur-chef Phil Housley a accepté un contrat de plusieurs années pour agir comme instructeur-adjoint des Coyotes de l’Arizona, mercredi.

Celui ayant perdu son poste de pilote des Sabres de Buffalo au terme de la dernière campagne se retrouvera ainsi au sein du personnel dirigé par Rick Tocchet.

«Phil est un excellent ajout pour nous. Son expérience en tant que joueur et son habileté à superviser les unités défensives font de lui l’homme parfait pour cet emploi. Nous sommes excités à l’idée de travailler avec lui et ses connaissances du jeu nous rendront meilleurs», a expliqué le directeur général John Chayka dans un communiqué.

«J’ai joué avec Rick et John MacLean [un des assistants de Tocchet] et je m’attends à ce que nous formions un groupe fantastique, a ajouté Housley. Je suis un passionné du développement des jeunes joueurs et de la victoire. Je dirigerai un corps défensif des plus talentueux.»

Housley avait été nommé entraîneur des Sabres le 15 juin 2017 et a été incapable de les mener en séries éliminatoires. En 2018-2019, Buffalo a présenté un dossier de 33-39-10 bon pour 76 points. Sur la scène internationale, il a été l’instructeur-chef de l’équipe américaine ayant gagné la médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior en 2013. Sur la glace, l’ex-arrière a totalisé 1232 points, dont 338 buts, en 1495 matchs du calendrier régulier à vie.