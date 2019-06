Quand la terrible maladie d’Alzheimer frappe une famille

Je suis un homme de 46 ans, le seul de notre famille de quatre enfants à avoir gardé des contacts réguliers avec nos parents. Depuis le décès de notre mère survenu il y a quatre ans, et comme je vis à Québec et lui à Montréal, je me suis fait un devoir de parler régulièrement à mon père par téléphone au moins une fois par semaine, souvent deux. Cet homme peu enclin aux démonstrations émotives est en partie responsable de la distance que tout le monde, à part moi, a mise avec lui. Et je lui rends visite en personne au moins une fois tous les deux mois.

Comme personne ne voulait prendre de décision le concernant et que j’étais identifié comme son mandataire, il y a plus de six mois, j’ai choisi de le placer dans un centre d’hébergement où la plupart des résidents sont, comme lui, atteints d’Alzheimer ou encore de l’une ou l’autre forme de démence sénile.

Ça me soulage de savoir qu’il est désormais entre bonnes mains, vu que les dernières semaines qu’il a vécu seul dans la résidence familiale étaient pour le moins problématiques. Je souligne ici que personne d’autre à part moi ne l’a vu dans un si piètre état, vu que personne d’autre de la famille ne le visitait. Donc, de ce côté-là, les choses vont aussi bien qu’elles peuvent aller dans les circonstances.

Mon problème en est plus un de conscience. Depuis près d’un mois, mon père ne reconnaît plus ma voix au téléphone et ne me reconnaît plus non plus quand je me présente à la résidence. Lors de ma dernière visite, la semaine passée, il m’a appelé Monsieur. Donc il ne savait pas qui j’étais.

Alors, dans ce contexte, pensez-vous que malgré les remords que j’en conçois, je puisse accepter l’offre que me fait ma firme d’ingénierie d’aller travailler sur un important projet en Afrique pour une période de deux ans ? J’aimerais tellement pouvoir partir la conscience en paix.

Un homme

Je pense que vous avez rempli toutes les obligations de votre mandat en mettant votre père à l’abri des vicissitudes de sa maladie. Et vu son état mental, il ne peut plus souffrir de l’abandon de quiconque vu qu’il ne reconnaît plus le seul de ses enfants ayant pris soin de lui. À votre place, et tout en gardant un contact étroit avec ses aides-soignants, je partirais l’âme en paix. Votre père a fait sa vie, et aujourd’hui la maladie le confine à un état dont personne ne connaît vraiment la teneur. Cela alors que vous devez donner à la vôtre le maximum d’élan pour vous réaliser. Allez en paix vers votre avenir en l’honneur de votre père!