«The Death and Life of John F. Donovan» projeté au Québec cet été

Dévoilé au Festival international du film de Toronto l'an dernier et proposé sur les écrans des salles obscures en France en mars, «The Death and Life of John F. Donovan» («Ma vie avec John F. Donovan» en version française) sera finalement projeté au Québec cet été.

Le premier long métrage en anglais de Xavier Dolan sera offert à compter du 23 août dans les cinémas. En sol québécois, le film aura droit à une sortie à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau. Les cinéphiles à Toronto, Vancouver et Calgary pourront également le voir.

Des discussions ont toujours lieu avec des distributeurs américains afin que le film puisse prendre l'affiche aux États-Unis cette année, a rappelé Patrick Roy, le président des Films Séville, dans un communiqué émis mercredi.

«The Death and Life of John F. Donovan» met en vedette plusieurs stars telles que Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy Bates et Thandie Newton. Jessica Chastain a aussi participé au tournage, mais son travail a été coupé par Xavier Dolan au montage lorsque ce dernier a revu et corrigé son histoire.

Écrite par Xavier Dolan et Jacob Tierney, l'oeuvre s'intéresse aux souvenirs qu'entretient un jeune acteur à propos d'une vedette de la télé américaine décédée il y a 10 ans avec laquelle il a échangé de nombreuses lettres.