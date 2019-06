Une première à Québec : Revue et corrigée au Capitole

La rétrospective humoristique 2019 Revue et Corrigée sera présentée au Capitole de Québec du 8 au 12 janvier 2020.

C’est la première fois que cette revue de l’année humoristique produite par le Théâtre du Rideau Vert et présenté depuis 15 ans sera de passage dans la Vieille Capitale.

L’édition 2020 mettra en vedette les comédiens Suzanne Champagne, François Parenteau, Julie Ringuette, Marc St-Martin et Martin Vachon, dans une mise en scène de Denise Filiatrault.

Cette édition, qui soulignera son 15e anniversaire, est un mélange de sketches, de chansons et d’imitations.

Six représentations seront à l’affiche et les billets seront mis en vente demain à 10h à la billetterie du Capitole, sur le capitole.com et au 418-694-4444.