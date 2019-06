LABERGE, Gilles



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, le 24 juin 2019, à l'âge de 71 ans 6 mois, est décédé monsieur Gilles Laberge. Né à Jonquière, le 16 décembre 1947, il était le fils de feu dame Pâquerette Harvey et de feu monsieur François-Xavier Laberge. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Monsieur Laberge laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Claude Harvey) et Karyne (Danny Poirier); ses petits-enfants: Jérémi, Louis-Philippe, François et Marie-Ève; ses frères, sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Andrée (André-Gaétan Corneau), Luc, Marie-France (Clément Bergeron), Réjeanne (André Desgagnés), Jacques (Rachelle Reid), Sylvain (Guylaine Bouchard); ses neveux et nièces: Christian, Marie-Josée, Mélanie, Hélène, Jason, Marc-Daniel, Annie, Jean-François, Sophie, Stéphanie, Pierre-Alexandre, Claudia, Guillaume et Marie-Pier ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Léon-Maurice, feu Marcel et oncle de feu Sonia, feu Denis. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de