LAFRENIÈRE DOUVILLE, Angèle



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Angèle Lafrenière, épouse de feu monsieur Réal Douville, fille de feu monsieur Urgel Lafrenière et de feu dame Florentine Asselin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 8 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Lafrenière laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Nicole Julien), Normand (Diane Lefebvre), Lucie, André (Maryse Laframboise), Aliette (Carol Denis), Lina (Raynald Rochon) et Réjean (Chantal Clément); ses petits-enfants: Hugo, Sonia, Éric, Vicky, Bruno, Jean-Philippe, Alexandre, Simon, Marie-Christine, Philippe, Nadia et Véronique; ses arrière-petits-enfants: Matis, Marek, Magalie, Jasmine, Naïla, Maëlle, Élia, Charles, Jérôme, Jade, Charlie-Rose, Zackaël, Emma-Rose et Léo; son frère et sa sœur: Thérèse (feu Jean-Guy Langelier) et Réjean (Pierrette Massicotte). Elle va rejoindre sa fille Aliette; son petit-fils Martin; ses frères et ses sœurs: Donat (feu Doria Groleau), Claude (Jeannine Tousignant), Laurent (feu Aline Gagnon), Fleurette (feu Armand Laganière) et Marie-Marthe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Douville: Raymond (Camille Marcotte), Mariette (feu Charles Lafontaine), Françoise (feu Paul-Émile Petitclerc), Candide, Paul-Émile (feu Françoise Fafard) et Élysée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ 2700, Des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.