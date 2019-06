NOËL, Diane



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Noël, fille de feu madame Alice Fournier et de feu monsieur Adélard Noël. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 11h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil ses deux filles Valérie (Philippe Langlois) et Catherine (François St-Hilaire) ; ses petits-enfants : Alexia et Édouard, Henri et Lauralie; ses frères et soeurs: Jacqueline (Feu Jean-Roch Boutin), Valère (Andrée Crevier) et Simone; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.