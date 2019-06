PAQUET, Rolande Bourdeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Rolande Bourdeau, épouse de feu monsieur Paul-Henri Paquet. Elle était la fille de feu dame Yvette Jobidon et de feu monsieur Gérard Bourdeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Eve-Lyne Paquet; ses 3 petits-enfants: Jean-Christian, Cynthia et Andrée-Anne Lavoie; sa sœur Danielle Bourdeau; sa belle-sœur Raymonde Drolet (feu Raymond Bourdeau); son beau-frère Rémi Cloutier (feu Jeanine Bourdeau) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet, ses cousins, cousines, amies, et neveux et nièces. La famille tient à remercier les employés du Module B des soins traumatologiques de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs excellents soins et l'attention accordée à la famille pendant son hospitalisation. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, Tél. : 1-866-343-2262, 514-861-9227 ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385