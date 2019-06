GUILLEMETTE, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Suzanne Guillemette, épouse de monsieur Marc Roy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Émilie (Michaël Bérubé), Julien (Madeleine Juneau) et Rose-Marie (Michael Allen); ses petits-enfants: Rosalie et Eliane Bérubé, Vincent et Olivier Roy; sa soeur Hélène; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Michel (Dyane Morrow), Jacques (feu Françoise Barras, Louise Beaulieu), Lucie, Madeleine (Jean-Yves Laroche) et Anne (Alain Landry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel du 8ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (https://fondationduchildren.com/fr/). La famille vous accueillera aule vendredi 28 juin de 19h à 22h et le samedi 29 juin à compter de 10h.et de là au cimetière Mont-Marie.