GAGNON, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Gagnon, épouse de feu monsieur Bertrand Tremblay, fille de feu Henri Gagnon et de feu Bernadette Côté. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Elle laisse dans le deuil son fils Dany Labonté (Katty Bourassa); son petit-fils Kevin Labonté; ses frères et soeurs: feu Gilles (Georgette Bolduc), feu Yves (feu Aline Guay), Micheline (Paul-André Picard), Jacques (Huguette Lejeune) et Henriette (Lawrence Coulombe); les enfants de son défunt mari: Michel, Francine et Claude; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'attention des soins palliatifs (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.