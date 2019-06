BÉLANGER, Camil



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 20 juin 2019 est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Camil Bélanger, époux de dame Gisèle Martineau. Il était domicilié à Lyster. Il était le fils de feu Adélard Bélanger et de feu Rose De Lima Talbot.La famille reçoit les condoléances le vendredi 28 juin de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h30, à laMonsieur Camil Bélanger laisse dans le deuil outre son épouse dame Gisèle Martineau, ses enfants: Michel (Nancy Capistran), Jean, Brigitte (Jean-Marc Bilodeau) et François; ses petits-enfants: Marie- Michèle (Mathieu Lévesque), Andrée- Anne, Alexandra (Jean-Philippe Noël), Mathieu, Francesca, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Daphnée, Gabriel et Élodie. Il était le frère de: feu Adrienne (feu Alexandre Houle), feu Benoit (feu Marie-Jeanne Fillion), feu Jean-Paul (Candide Pomerleau), feu Antonio (Julienne Morneau), feu Marie-Claire (feu Roger Caron), feu Maurice (Ghislaine Lessard), feu Irène (feu Gérald Lessard), feu Madeleine (feu Paul Labrecque), feu Claude (Claudette), Georgette (Robert Dubuc) et Fernand (Carmen Bergeron). Il était le beau-frère de: feu Alphonse (feu Rose-Emma Rousseau), feu Émilien (feu Clarisse Martineau), feu Alexandre (feu Laurette Lacasse), feu Agathe (feu Philias Mercier), feu Florence (feu Jean-Paul Forget), feu Rose-Aimée (feu Georges Dionne), feu Rolande (feu Alphonse Roussin), feu Fernand (feu Thérèse Bédard), feu Antoinette (feu Émile Mercier), Berthe (feu Donat Laroche et feu Léo Daigle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à la salle. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au