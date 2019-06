JONCAS, Philippe



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 16 juin 2019, à l'âge de 85 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Philippe Joncas, époux de feu Claire St-Pierre. Fils de feu Trefflé Joncas et de feu Adèle Miville, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu France, feu Michel, feu Carole, feu Sylvie, feu Réal, feu Martin et Sylvain; ses petits-enfants : Marie-Pier et Sarah-Jade; ses frères et sœurs : feu Rose (feu Léo Labbé), feu Léo (feu Cécile Tardif), feu Albina (Philippe Picard), Aimée (feu Philippe Tardif), Jeanne d'Arc (feu Hervé Lizotte)(feu Jean-Louis Robichaud), Monique (feu Gérard Castonguay), feu Roger (Carmen) et feu Victorien (Odette Lapointe) ainsi que ses belles-sœurs de la famille St-Pierre : Bibianne (feu Robert Fournier) et feu Fernande. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 13h30.(275 Rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, QC G1N 3G5). La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant du 8ème étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Joncas. Pour rendre hommage à M. Joncas, nous vous invitons à visiter notre site Internetwww.dignitequebec.com