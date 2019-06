CAUX, Eugénie Pouliot



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 17 juin 2019, à l'âge de 98 ans et 11 mois est décédée Madame Eugénie Pouliot, épouse de feu M. Gabriel Caux. Elle était la fille de feu M. Barthélémy Pouliot et de feu dame Emma Poulin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucette (Roger Paradis), feu Hugues, Denis (Linda Vaillancourt), Serge (Louise Gagné); ses petits-enfants: Geneviève, Sébastien, Marie-Eve et leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants: Lily-Anne, Mégane et Gabriel. Elle rejoint ses frères et ses sœurs: Gérard, Paul, Roger, Jeannette, Marie-Paule, Evangéline et Dorothée. Elle laisse également dans le deuil son ami André Leblond, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.et suivi par l'inhumation au Cimetière St-Charles. Merci au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins et au personnel du Manoir St-Amand où elle y a résidé pendant 8 ans dont 3 ans aux ressources intermédiaires pour leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3)