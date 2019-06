JULIEN, Yvon



La peine de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu.À son domicile, le 21 juin 2019, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Yvon Julien, époux de madame Florence Faucher, fils de feu monsieur Eugène Julien et de feu madame Fernande Langevin. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h,et de là, au Columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Monsieur Julien laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Nathalie et Josée (Daniel Boucher); ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs: Normand (Marie-Michelle Gaboury), Réjean (Réjeanne Noreau), Jean-Guy (Claudette Paquet), feu Marcel (Huguette Dion) et Jeannine (Jean-Jacques Dussault); Robert Faucher (Louisette Julien), Gilberte Faucher (feu Gérard Pelletier) et Rolande Faucher (Claude Defoy), sa filleule Marie-France Julien ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un énorme remerciement au Dr Louis Charron, Dr Pierre Viens ainsi que Djino Gosselin et à l'extraordinaire équipe du CLSC de Donnacona pour les très bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca