LeBEL, Thérèse Deschamps



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 16 juin 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Thérèse Deschamps, fille de feu Charles Eugène Deschamps et de feu Aurore Tremblay, épouse de feu monsieur Berthol Lebel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 29 juin de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louiselle Lebel (feu Ovila Lemieux), Francine Lebel, Nicole Lebel (Gilles Gignac) et Berthier Ouellet (Guylaine Préseault), feu Réjean Lebel (Huguette Leblond), feu Gervais Lebel (Marie Tellier) et feu Viateur Lebel (Fleurette Fournier); ses petits-enfants: Charles Lebel (Vicky Pomerleau), Charlene Lebel, Johanne Lemieux (Daniel Matte), Dany's Lemieux (Dany Malenfant), Lyne Lemieux (Luc Godin), Mélanie Lebel, Nathalie Lebel, Nicholas Lebel (Geneviève Labrie), Mahitée Lebel, Marjorie Gignac, Kenni Gignac, Stéphanie Ouellet (Eric Martin), Dany Ouellet, et Kim Ouellet (Nicolas Goulet); sa sœur Lucienne Deschamps (feu Edmond Gagnon); ses arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres des familles Deschamps et Lebel ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Florien C. Lebel (Armandine Chabot), ses frères et sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, tout particulièrement le personnel soignant de l'aile 300 pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD St-Jean-Eudes, 6000 3e Av Ouest, QC G1H 7J5.