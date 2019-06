CARON, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 26 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Caron, fils de feu madame Odina Litalien et de feu monsieur Gilbert Caron. Retraité de l'Impérial Tobacco et natif de St-Jean-Port-Joli, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 14h.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jean-Port-Joli samedi le 29 juin. Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse B. Caron (feu Joseph-Gilbert Caron); son neveu et ses nièces: Jean-Pierre Lemieux (Line Ferland), Nicole Caron et Georgette Franklin. Il était l'ami de feu Benjamine Dorval. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.