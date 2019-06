LAPOINTE, André



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 17 juin 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Lapointe, fils de feu madame Annette Bergeron et de feu monsieur Alcide Lapointe. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé., en présence des cendres,) où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil ses enfants Lina, Anne et Marco ainsi que leur mère Louise Savard; ses petits-enfants: Mélissa, Isaac, Laurie et trois autres petits-enfants vivant en Israël; son amie de cœur Réjeanne Thériault ainsi que ses filles Kathleen et Katia Giguère; ses frères et sœurs: feu Alcide (feu Thérèse Cyr), feu Thérèse (feu William Woods), Adélard (feu Rita Goulet), feu Fernande (feu Maurice Hunter), feu Lucienne (feu Gérald Crevier), feu Clovis (feu Colette Bélanger), feu Raymond (feu Ghislaine Anderson), Hélène (Martial Woods); ainsi que plusieurs neveux et nièces chéri(e)s, plusieurs parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel des soins coronariens de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, tél. : 418-656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.