BÉDARD, Louis



Au CHUL, Québec, le 11 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Louis Bédard, époux de madame Jeanne Douville. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h 30,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Bédard laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Danielle (feu Langis Métivier, Richard Fortin), Lyane (Klaus Behr), Yvan (Douglas Melega), Claude (Amanda Samson); ses petits- enfants: Francis (Mélanie Roy) et Marc-Antoine Métivier (Laurence Pouliot); Jean-Philippe, Audrey (Radan Pesic) et Marie-Ève Bédard-Arcand (Dany Robitaille); Nicolas Bédard; ses arrière-petits-enfants: Louis, Antoine, Lorena et Olivier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Gertrude (Eliude Bélanger), feu Camil, feu sr Lydia, feu Gemma (feu Simon Sauvageau), feu Edith (feu Melville Dusablon), sr Bibiane, feu Marie-Berthe, feu Evariste (feu Noëlline Chevalier), feu Emmanuel (Pierrette Bertrand), feu Gaston (Gaétane Pelletier), feu André (Fernande Perreault), Jeannine, Clément (Jocelyne Tellier); feu Marc Douville (feu Léonie Desalliers), feu Léonard (feu Rachelle Naud), feu Denis (feu Flore Genest), Laurence (feu Lucien Perreault), feu Louise (feu Aimé Huot), Germain (Monique Ouellet). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleurs par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com