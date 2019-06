3e lien: un «grand soulagement» à l’Île d’Orléans

La majorité des résidents de l’Île d’Orléans seront sans doute rassurés de la confirmation du choix d’un tunnel pour le futur troisième lien Québec-Lévis, selon le préfet qui se réjouit de l’annonce du gouvernement Legault.

L’inquiétude était vive, à l’Île d’Orléans, au sujet du projet de troisième lien dans les derniers mois. Plusieurs craignaient qu’un tel projet, dont la forme était toujours inconnue, ne dénature l’Île et son patrimoine et n’affecte sa vocation agricole.

Présent lors du point de presse du ministre des Transports François Bonnardel, Harold Noël avait le sourire fendu jusqu’aux oreilles. M. Noël a salué l’écoute du gouvernement caquiste.

«C’est une belle journée pour les gens de l’île d’Orléans. On considère que M. Bonnardel et toute son équipe nous ont entendus. C’est un grand soulagement parce que plusieurs personnes à l’île étaient préoccupées par le tracé du troisième lien», a réagi le préfet de la MRC de l’Île-d’Orléans et maire de Sainte-Pétronille.

Le futur tunnel passera finalement sous la pointe ouest de l’île, a-t-on confirmé jeudi matin. «Il y a différents scénarios qui étaient plus énervants que d’autres. Le fait qu’on passe complètement sous l’île d’Orléans, à la pointe de Sainte-Pétronille, ça enlève beaucoup d’inquiétude aux gens de l’île», a observé M. Noël.

Un pont d’ici 2027

Le préfet était surtout heureux d’apprendre que l’Île d’Orléans aura son propre pont à haubans pour rejoindre la rive-nord, afin de remplacer le pont actuel vétuste. Le projet annoncé sous l’ancien gouvernement libéral doit être livré d’ici 2027, peut-être même un peu plus tôt si possible, a évoqué le ministre Bonnardel en point de presse.

«L’important, c’est la priorité de notre pont. On a des garanties sur la construction du pont, maximum en 2027, avec des intentions de raccourcir les délais; c’est ce qui nous satisfait le plus».

Certains résidents de l’Île continueront malgré tout à s’opposer au projet de troisième lien, selon lui. «Il y a des gens qui sont contre le troisième lien tout court», a-t-il rappelé. Mais les principaux écueils sont maintenant chose du passé, se réjouit M. Noël.