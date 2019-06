SAINDON, Pierrette Jacob



Au CHSLD Ste-Claire, le 15 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée dame Pierrette Jacob, fille de feu dame Marie-Ange Bourque et de feu monsieur Daniel Jacob. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Robert Saindon. Elle demeurait à Ste-Claire et native de Vallée-Jonction.La famille vous accueillera aude 13h à 14h30.Elle était la sœur de feu Henri-Louis (jésuite), feu Liliane, feu Victor (Georgette Latulippe), feu Huguette, Marc (Ginette Chabot), Camil (Huguette Breton), feu Pierre et feu Louise. Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saindon: feu Paul, feu Françoise, Marc et Mariette ainsi que ses filleuls Éric, Roger et Nicolas. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Claire pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.