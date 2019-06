BROUSSEAU, Gisèle Demers



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gisèle Demers à l'Hôtel-Dieu de Québec le 16 juin 2019 à l'âge de 85 ans. Elle est l'épouse de Gérard Brousseau et la fille de feu Monsieur Albert Demers et de feu madame Alphonsine Langlois.La famille vous accueillera aude 10 h à 15 h.Outre son époux Gérard, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Sylvie Lévesque), Daniel, Chantal (Pascal Pilotte) et Sylvie (Bernard Morin); ses petits- enfants: David, Nicolas, Alexandre, Pier-Olivier, Antoine, Annabelle et Alexis; son arrière-petite-fille Raphaëlle ainsi que ses frères: Claude (Antoinette) et Yvon (Jacqueline); ses belles sœurs, neveux, nièces et précieux amis. Elle était la sœur de feu Raymond et de de feu Rita. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire.