VILLENEUVE, Gilberte Dufour



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 17 juin 2019, à l'âge de 88 ans, entourée des siens, est décédée dame Gilberte Dufour, épouse de feu monsieur Roger Villeneuve, fille de feu dame Alice Tremblay et de feu monsieur Thomas Dufour. Originaire de Causapscal, elle a demeuré à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 28 juin 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 29 juin 2019 de 9h à 10h.et de là au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Marjolaine (Michel Thibault), Denis (Lise Lepage), Yves, Lynda (Alain Dubé), Céline, Louise (Bertrand Paquet), Manon (Jacques Richard); ses frères: André (Denise Gagnon), Marcel (Lise Angers); ses belles-sœurs: Marie-Jeanne Carrier, Dolores Murray, Pierrette Robitaille; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Cindy, Frédéric, Simon, Geneviève, Gabriel, Véronique, David, Guillaume, Anthony, Tommy, Thierry, Alexandra, Christopher, Édouard, Isaac, Roseline, Zachary, Thomas, Élodie, Florence, Victoria, Camille, Benjamin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins ,cousines, parents et ami(e)s. Elle rejoint désormais Roger, Lisette et François; ses sœurs et frères: Rita (feu Léopold Villeneuve), Florence (feu Léo Lachance), Marie-Luce (feu Louis Aubin), Roland, Philippe et Aurèle; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (Bernadette Beaulieu), Fernand et Rita Villeneuve. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe attentionnée du Centre d'hébergement d'Assise pour les soins prodigués dans le plus grand respect et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Jean Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5, tél.: 418627-1124, poste 1228, site Internet: https://www.chsje.qc.ca/fondation.htm ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.