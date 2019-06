GINGRAS, Jean-Louis



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 19 juin 2019, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Gingras, époux de feu madame Élisabeth Garneau, fils de feu madame Irma Langlois et de feu monsieur Jules Gingras. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jules (Danielle Beaudet), Céline (Normand Rochefort), Esther, Simon (Cathy Cleveland), Vincent et François; ses petits- enfants: Julie, Chantal, Philippe, Jennifer, Jean-Vincent, Stéphanie et François- Xavier; ses arrière-petits-enfants: Noémie, Kayden, Chase, Éliane et Edouard; sa sœur Marcelle (feu Dominique Chamberland), son beau-frère Paul Garneau et son épouse Jeannine Lehoux, sa belle-sœur Thérèse Pelletier (feu Dominique Garneau); plusieurs neveux et nièces, quelques cousins et cousines, ainsi que quelques amis. Il est allé rejoindre son frère Paul (feu Estelle Piégay) et sa sœur Madeleine, religieuse de Jésus-Marie. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 7 juillet 2019, de 14h à 16h. Un hommage sera rendu par la famille ce même jour à 16h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.