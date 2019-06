BOUCHER, Berthe (Blanche) St-Pierre



Entourée de sa famille, au Foyer de Charlesbourg, le 12 juin 2019, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée dame Berthe (Blanche) St-Pierre Boucher. Elle est partie retrouver son époux feu monsieur Paul Boucher et sa fille Huguette (feu Fernand Perron). Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (feu Yvon Michaud) et son ami Laval Bélanger, Gérald (Josée St-Hilaire), Francine (Jean-René Poulin), Sylvie, Larry (Isabelle Larouche) et Patrick-Gros-Loup; sa nièce Micheline Cossette qu'elle considérait comme sa fille; ses petits-enfants : Maxime, Frédéric (Marijo), Pier-Olivier (Nadia), Nicolas, Maude (Benoît), Marc-Antoine (Sarah), Vanessa (Hugo) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants tant adorés : Damien, Tristan et Eva; Juliette Ouellet, sa grande amie d'enfance, et Alain Lacoursière, un fidèle ami qui l'a beaucoup aidée. Sont également affectés par son décès sa belle-sœur Gaétane Bard; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Boucher : Laurette, Gemma, Céline, André (Gisèle Fecteau) et Irène Bourgault; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(es). Elle est allée rejoindre ses sœurs et frères ainés : Alphonse, Arthur, Adélard, Alphonsine, Eva, Yvette et Jeanne. La famille veut remercier Vivianne, Odette et Charlette, trois anges du 5ème étage du Centre Notre-Dame-de-Lourdes, qui par leur dévouement, leurs bons soins et leur gentillesse ont rendu le séjour de notre mère plus agréable. Même si le séjour de notre mère y fut très court, un merci spécial à tout le personnel du Foyer de Charlesbourg qui lui avez prodigué des soins extraordinaires. Merci pour la gentillesse et le support que vous avez offert à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, infirmier de la rue, 380, rue du Pont, Québec, G1K 6M7, tél. : 418-524-2626. La fondation a grandement besoin de votre aide.