BLOUIN, Janine Normand



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 28 mai 2019, à l'âge de 81 ans 8 mois, est décédée dame Janine Normand, épouse de feu monsieur Gabriel Blouin. Née à l'Isle-aux-Grues, le 24 septembre 1937, elle était la fille de feu dame Irène Bernier et de feu monsieur Gérard Normand. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Normand laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Christine Lavoie), André (Lyne Verreault); ses petits-enfants: Laurie (Jean-François Houle), Audrey-Ann (William Verreault-Bédard), Marc-Antoine; son arrière-petit-fils: Zackary; ses frères et sœurs: Géraldine (Antoine Dion), Gérard (Georgette Gosselin), Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Louis-Aimé Blouin (Yolande Fournier), Sr Micheline Blouin, Louise Dick (feu Marcel Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Marie-Ange, Paul, Gabriel et la belle-sœur de Louisette Blouin (Robert St- Michel), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du J-5000 du Centre d'hébergement St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443