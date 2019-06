ROY, Réal



À l'Hôpital Laval, le 18 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Réal Roy, époux de dame Claudette Lesage, fils de feu monsieur Willie Roy et de feu dame Lina Baron. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, autrefois de Loretteville.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette Lesage; ses fils: Louis, Luc (Christiane Boisvert) et Christian; ses petits-fils: Olivier (Cynthia Girard) et Étienne; son arrière-petite-fille: Brooklyn Juliet Roy; ses sœurs: Fernande Roy et Annette (Bill Schooling); ses belles-sœurs et beaux-frères: Jacques Morency (feu Gysèle Roy), Denise Paré (feu André Roy) et Claude Brassard (feu Yolande Lesage) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères aux soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les soins administrés à Réal pour nous quitter avec paix et sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Qc (Qc) G1B 0B8, tél. : 418-656-4999