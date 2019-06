MARTIN, Daniel



Accidentellement, à Ste-Agathe-des-Monts, le 23 juin 2019, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Daniel Martin, époux de dame Sheila Thibodeau, fils de Jacqueline et Gilles Martin. Natif du Nouveau-Brunswick, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 1er juillet 2019 de 13 h à 15 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sheila, ses enfants: Anthony et Alyka; ses parents: Jacqueline et Gilles Martin; son frère Gino (Lise Boucher), sa belle-mère Jocelyne (Alan), son beau-père Jean-Guy (Ginette), sa belle-sœur Tina (Stéphane), ainsi que de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.