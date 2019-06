AVOINE, Étienne



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 février 2019, est décédé à l'âge de 91 ans et 5 mois, monsieur Étienne Avoine, époux en premières noces de feu dame Florence Pelletier et en secondes noces de madame Albertine Talbot. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté L'Islet. Outre son épouse Albertine Talbot, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Michel Marinier), Lysette (John Neumann), Sylvie (Robert Martin), Christian, Nicole (Langis Fortin), Gérald (Marie-France Laflamme) et Mario (Martine Landry). Ses petits-enfants (Liette, Élise, Marie-Claude, Caroline). Ses arrière-petits-enfants (Samuel, Jayke, Maximillian, Sébastian); Les enfants d'Albertine : Marc, Dany, Steve, Éric, Renée, leurs enfants et petits-enfants. Sa sœur Hélène, ses beaux-frères Hervé (Clémence Robichaud), Jean-Marie Marcoux (feu Colette Pelletier), feu Roger Pelletier (feu Simone Deschênes), feu Louis-Hébert Pelletier (feu Nicole St-Amant). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 28 juin 2019 de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h.ses cendres seront déposées au cimetière paroissial " Bellevue ".