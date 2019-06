DALLAIRE, Jean-Marie



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 24 mai 2019, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Dallaire, époux en 1ères noces de feu dame Maria Soucy et en secondes noces de feu dame Mariette Hudon. Il était le fils de feu dame Marie-Émilie Côté et de feu monsieur Arthur Dallaire. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 29 juin 2019 de 8h30 à 13h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Chantal Gauthier), Danielle (Walter Walling), Jocelyn (Brigitte Nadeau), Germain (Renée Guilbault), Pierre (Martine Beaulieu); ses petits-enfants: Miguel Gauthier-Lambert, Éric Marcoux (Mélanie Bruneau), Jean-Sébastien Marcoux (Stéphanie Normand), Stéphanie Marcoux, Nicolas (Anick Thériault), Vincent (Mélanie Roy-Beaulieu), Jonathan Tremblay (Vladimira Petrovic), Audrée (Frédéric Daigle), Alexandre, Marylou, Émile; ses arrière-petits-enfants: Brieanne Marcoux (William Pelletier), Madison Marcoux, Maverick Marcoux, Mahéva-Love Marcoux, Lilysam Marcoux, Louis-Thomas Marcoux, Éliot Marcoux, Abygaelle, Caleb, Anne-Sophie, Gabriel Daigle, Rosalie Daigle, Juliette Daigle; ses frères et sœurs: feu Arthur (feu Jeanne D'Arc Crépault), feu Léonidas (Florence Tremblay), feu Rosanne (feu Adémar Dallaire), Armande (feu J.B. Tremblay), Marie-Claire (Raymond Noel), feu Clément (Patricia Lapointe), Égide (Gisèle Lapointe), Jeanne-Mance (Gilbert Dallaire), feu Louisiane (Marcel Dallaire), Gisèle (Marcel Tremblay); son beau-fils Philippe Larouche (Hélène Villeneuve); ses belles-filles: feu Carole Larouche (André Deslauriers), Céline Larouche (Denis Thibodeau) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs des familles Soucy et Hudon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD de Loretteville pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.