CHAMPAGNE, Denise Berthiaume



Au CHSLD de St-Flavien, le 17 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Denise Berthiaume, épouse de monsieur Benoit Champagne. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Berthiaume et de feu madame Noëlla Morel. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Benoit, ses enfants: Yvan (Lucie Fortin), Julie (Roger Turmel), Louiselle (Alain Roy); ses petits-enfants: Katherine (Nicolas Lessard), Pierre-Marc (Gabrielle Leblond), Jean-Noël (Julie Rivard) et Mélanie Champagne (Marc-Antoine Bédard), Gabriel (Marie-Louise Bernier), Dannick, Shaïna Turmel; son arrière-petit-fils Joseph. Elle était la sœur de: feu Jean-Louis (Blandine Jalbert), Laurette (feu Clément Laplante), Armand (feu Madeleine Berthiaume), feu Rose-Annette (feu Réal St-Hilaire), feu Marguerite (Joseph-Arthur Marcoux), Gérard (Marielle Laplante), feu Léandre (Yvette Berthiaume (André-Guy Lehoux)), feu Conrad, Robert (Gabrielle Simard), Lionel (Louise Simard), Henri (Ginette Marcoux), feu Jean-Denis (Denise Dumais) et Pierrette (Michel Lachance). Elle était la belle-sœur de: feu Paul (Denise Berthiaume), feu Laval (Véronique Brouard (feu Roméo Jacques)), feu Thérèse (feu Dorilla Maheu), feu André (feu Jeannine Larose), feu Adrien (feu Micheline Filion), Soeur Madeleine, s.s.c.m., feu Noël Nolin (feu Simone Malenfant), feu Raymond Nolin, feu Gérard Nolin (Laure-Ida), feu Philippe (Aline Gingras), feu Joseph, feu Yvonne (feu Lionel Goguen), feu Léon (feu Jeannine Fournier), feu Jeanne-d'Arc (feu Claude Robert) et Eugène (feu Laura Corneau); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Flavien pour tout leur dévouement, les bons soins prodigués et également pour leur soutien et leur empathie durant cette épreuve. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 28 juin 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.