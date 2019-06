THIBODEAU, Roger



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 7 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé, entouré des siens, monsieur Roger Thibodeau époux de dame Claudette Bérubé. Fils de feu monsieur Armand Thibodeau et de feu dame Régina Pellerin, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants: Marlène (Gilbert Landreville), Chantale (Sylvain Caron) et Roby (Violaine Moreau). Ses petits- enfants: Michèle, Mathieu, Catherine et Marie-Ève Jalbert ainsi que leur père Gérald, Sandrine Caron, Olivier, Daphnée et Heïdi Thibodeau ainsi que leur conjoint, conjointe; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Alexann, Maély et Maxime Chouinard ainsi que Lianne et Adèle Jalbert. Il était le frère de: feu Etienne, Fernand (Bibiane Legros), Gaétane (Patrice Pelletier), feu Hervé (Réjeanne Bourgault), Rosaire (Carole Fournier), Jean-Guy (Diane Fournier), Jeannine, Louisette (Richard Gagnon), feu Lise, Conrad (Madeleine Gagné), Richard (Diane Bérubé). De la famille Bérubé, il était le beau-frère de: feu Marcel (Jeannine Jean), Jean-Guy (Juliette Jean), Gaston (Louisette Cloutier), Clermont (Lise Cloutier), Gilles (Denise Cloutier). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel soignant du Centre d'hébergement de la maison 2. Vous êtes une équipe d'une grande sensibilité, votre professionnalisme, votre dévouement et votre grande humanité nous ont touchés à chaque rencontre avec vous et spécialement dans sa dernière semaine de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (pour les soins palliatifs), 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairedimanche le 30 juin 2019 de 19h à 21h30 et lundi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.