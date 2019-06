TURCOTTE, Olivette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 mai 2019, est décédée à l'âge de 85 ans et 4 mois, Mme Olivette Turcotte. Elle demeurait à Québec. Elle était la fille de feu Dorilda Santerre et de feu Olivier Turcotte. Mme Turcotte laisse dans le deuil son frère Paul-Émile, ses belles-soeurs : Céline (Lazare), Georgette (feu Noël), Bibiane (Louis-Georges), de nombreux neveux et nièces, sa grande amie Aline et plusieurs autres amies de longue date. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 5 juillet, de 19 h à 22 h.La famille sera présente à l'église dès 9 h pour recevoir les condoléances. La mise en terre des cendres aura lieu au cimetière de Baie-des-Sables. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, par l'entremise de l'hôtesse au salon.