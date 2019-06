BISSONNETTE, Ginette



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Ginette Bissonnette, fille de feu dame Roma Côté et de feu monsieur Welley Bissonnette. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses fils: Raphaël et Steve-Gabriel Vasquez. Elle était la sœur: feu Roger, feu Claire (feu Benoît Buteau), feu Jeannine (feu Jean Côté), Gérard (Andrée de Repentigny), feu Lucien, feu Georges et Maurice (Marie-Paule Jean). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s, ainsi que Nelly Naud et sa fille Sarah-Jess. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 14h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.