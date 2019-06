HARTON, Raymond



À l'hôpital Laval de Québec, le 22 juin 2019, est décédé à l'âge de 75 ans et 5 mois, monsieur Raymond Harton conjoint de dame Marcelle Anctil. Il était le fils de feu Léon Harton et de feu Éva Dubé. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 28 juin de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h. Samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 55.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Marcelle Anctil; ses enfants: Caroline (Sylvain Lizotte), Daniel; ses petits-enfants: Christopher et Cédric Lizotte, Deven Harton et sa mère Lisa D'Anjou; ses frères et ses soeurs: Raymonde (Lucien Dionne), Claudette (feu Aristide Pelletier), Alain (Raymonde Couture), France (Gérald Ouellet), Michelle (Mario Pelletier), il était aussi le frère de feu Fernand (Lucie Soucy); les enfants de sa conjointe: Carine et Frédéric (Silvia) et leurs enfants Marie-Maxime et Violette. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Anctil, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et celui de l'hôpital Laval de Québec pour son dévouement et les bons soins prodigués. Direction funéraire :