FORTIER, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant à St-Pierre île d'Orléans, le 14 juin 2019, à l'âge de 89 ans 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Fortier, époux de dame Yvette Mathieu. Il était le fils de feu Almanzor Fortier et de feu Émilie Leroux. Selon ses volontés, une liturgie de la Parole sera célébrée dans l'intimité. Outre son épouse Yvette, monsieur Fortier laisse dans le deuil ses enfants: Martin (François Dubé), Denys (Annie Vézina) et Sylvie (Bernard Rousseau); ses petits-enfants: Karine, Simon et Pierre-Olivier; sa belle-sœur Louisette Bédard (feu Léo Fortier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille, tout particulièrement Denys, remercie le personnel du rez-de-chaussée du Centre Alphonse-Bonenfant pour tous les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don l'organisme de votre choix. Les Funérailles sont sous la direction de