TURGEON, Théo



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 15 juin 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédé monsieur Théo Turgeon, fils de feu madame Eva Drolet et de feu monsieur Omer Turgeon. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: l'honorable André Ouellet (Édith Pagé), Jean Turgeon (Denise Perron), Louise Turgeon, Claude Turgeon (Carole Légaré), Hélène Turgeon, Vincent Turgeon (Annie Marceau); ses petits- neveux: Jérôme Legendre, Samuel et François Turgeon; ses petites-nièces: Anne-Marie Lévesque, Mireille, Isabelle et Rose Turgeon, ainsi que son amie très chère Véronique Blanchet. Théo aura été un homme d'affaires averti dans le domaine de l'hôtellerie, puis dans le commerce des scies mécaniques. Il avait un talent remarquable pour raconter des histoires. L'on se souviendra de lui comme d'un homme généreux, plein d'humour et très proche de sa famille et de ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec (3348, boulevard Mgr Gauthier, Québec, QC), Tél.: 418 660-6800, Site web: www.fondationsdessourds.net. Des formulaires seront disponibles sur place.