PARÉ, Pauline St-Hilaire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Pauline St-Hilaire, épouse de feu monsieur Charles-Henri Paré. Elle était la fille de feu monsieur Philippe St-Hilaire et de feu dame Éliana Gendron. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 13h à 14hLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Johanne (feu Jacques Girard), Martine (Pierre Bouchard), Réjean (Ginette Cloutier); ses petits- enfants: Simon (Marie-Claude), Martin, François (Audrey), Mireille, Mathieu, Simon (Gabrielle); son arrière-petit-fils Zack; la fille de Ginette Cloutier: Mélissa (Hervé). Sa sœur et sa belle-sœur: Jeannine St-Hilaire (feu Étienne Gravel), feu Paul-Émile St-Hilaire (Colette Gagnon), et elle était la belle-sœur de feu Eustache Paré, feu Étienne Paré, feu Georgette Paré (feu Lucien Goulet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).