COUDÉ LECLERC, Thérèse



Au Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny, le 5 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Coudé épouse de feu Dr Jean-Paul Leclerc. Originaire de Chicoutimi, elle était la fille de feu dame Alberta Corriveau et de feu monsieur Joseph-Ernest Coudé. Elle a demeuré successivement à Sainte-Claire de Dorchester, Lauzon et Québec et depuis quelques années à L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Hélène (Jacque Mlynski) et François (Carole Rainville). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Charlotte (feu Jean-Claude Tremblay) et Georgette (François Tremblay); de la famille Leclerc: feu Louise (feu Marc-Arthur Deschênes), feu Étiennette, feu Louis-Marie (feu Jacqueline Thibodeau), Marthe (feu Marcel Ouellet), feu André (Éliette Duguay), Bruno, Bernard (Céline Caron), feu Marguerite et Claire (Marc Bégin). Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison Marie-Fitzbach pour leur dévouement, leurs attentions et les excellents soins apportés. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " sous les étoiles ".