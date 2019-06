BOURGET, Lise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Lise Bourget. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, ses sœurs: Nicole (Jean Lamontagne), Louise (Michel Couture), Diane (Richard Letarte), Johanne (feu Jean Richard), Sylvie et Josée (feu Christian Fortier); sa belle-sœur Yolande D'amour; sa grande amie Lise Godin, ainsi que plusieurs cousins cousines neveux nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents: Thérèse Dubois et Gérard Bourget; ses sœurs: Andrée et Muriel et son frère Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à là Les Petits Frères des Pauvres, téléphone: 1-866-627-8653 Site web: www.petitsfreres.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.