OUELLET,

Angéline Longchamps



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 21 juin 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Angéline Longchamps, épouse de feu monsieur Joseph Ouellet. Elle demeurait à Thetford Mines, autrefois à Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses filles: Jacqueline (Jacques Genest) et Gisèle (Marcel Barbeau); ses petits-enfants: François Genest (Annie Dessurault), Isabelle Genest (Stéphane Boivin) et Luc Barbeau; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Cassiopée et Nathan; ses soeurs: Lucille (feu Gérard Fortier) et Jeanne d'Arc (feu Émile Lafontaine); sa belle-soeur Rolande Ouellet (feu Charles Prévost) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Thetford Mines pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de la région de Thetford (https://www.fondationhopitalregionthetford.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie.