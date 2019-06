FORTIER, Michel



Au Foyer de Charlesbourg, le 23 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Fortier, fils de feu madame Gabrielle Chabot et de feu monsieur François Fortier. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le vendredi 28 juin de 19h à 22h au centre commémoratifle samedi 29 juin, jour des funérailles, la famille vous accueillera directement à, à compter de 13h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Monsieur Fortier laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Philippe Beaupré) et Marilyne (Jean-Sébastien Gagnon); ses petits- enfants: Sarah-Maude, Félix et Rosalie; ses frères et sœurs: Lucie (Jean Leduc), Lisette, France (Jean-Yves Auclair), Jean (Marcelle Tremblay), Brigitte, Marie (Alain Amyot), Bernadette et Christyne (Bruno Verret); la mère de ses filles Mme Estelle Fortier et sa famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du Foyer Charlesbourg pour tous les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg à l'attention de l'unité des soins palliatifs, 7150, boul. Cloutier, Charlesbourg (Québec) G1H 5V5 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca