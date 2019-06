CARON ST-PIERRE, Anne-Marie



À son domicile, le 25 juin 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois est décédée madame Anne-Marie Caron épouse de feu monsieur Camille St-Pierre, demeurant à L'Islet (Sur Mer). Elle était la fille de feu dame Diana Avoine et de feu monsieur Joseph Caron. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Catherine D'Anjou), France et Clément (Nathalie Caron); ses petits-enfants: Cynthia St-Pierre, David et Éric Jean, Jessica, Mathieu et Alexandre St-Pierre; son arrière-petite-fille Mathilda Fournier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Béatrice (feu Pierre-Georges Desbiens - feu Fernand Bernier), feu Gabriel (feu Anne-Marie Buteau), feu Léonard, Léopoldine (feu Gabriel Caron), feu Raymond (Viola Lizotte), Jeannine (Germain Aubé) et Lucille Caron ainsi que Gilberte Fortin; de la famille St-Pierre: Jeannine (feu Claude Giasson), feu Omer (feu Louisette Bélanger), feu Rock (feu Colombe Pelletier), feu André (Julie Pelletier), Gérard (Céline Pelletier) et Colette (feu Raynald Gagnon). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Yvette et Johanne pour leur soutien, leur présence constante et leur dévouement, ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, pour leurs attentions et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada, www.muscle.ca 1425, boul. René-Levesque Ouest, Bureau 506, Montréal (Québec) H3G 1T7 ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.