DUPONT LARIVIÈRE, Simone



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 15 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée, dame Simone Dupont, épouse de feu monsieur Georges Larivière. Elle était la fille de feu dame Clara Giasson et de feu monsieur Charles-Émile Dupont. Originaire de Saint-Pamphile, elle a demeuré de nombreuses années à Montréal. Elle était la sœur de: feu Paul-Émile, feu Rose-Marie (feu Pierre St-Amant), feu Lucille (feu Michel Blanchet), feu Clémence, Louis-Georges (feu Julia Dalton), feu Édith (feu Edmond Morneau), feu Aline (feu Denis Morin), feu Emma (feu Gordon McLeod), Marcel, feu André, François (Rita Gauvin). Sont également affectés par son départ, les membres de la famille Larivière, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour les bons soins reçus ainsi qu'à madame Gaétane Bélanger Moreau pour son accompagnement au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (pour les soins aux résidents), 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue ".