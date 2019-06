LEVASSEUR, Thérèse Pageau



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Pageau, épouse de feu monsieur Yvan Levasseur. Elle demeurait à Québec, autrefois de Loretteville.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son amoureux Philippe Gourdeau; ses enfants : Josée (Gilles Pichette), Lison (Claude Delisle), Johanne et feu Marc; ses petits-enfants : Michel Paré (Valérie Tremblay), Valérie Levasseur (Julien Rochette) et Réjean Paré (Lysiane Fournier); ses arrière-petits-enfants : Vincent, Mia et Antoine; ses belles-sœurs : Colette et Geneviève. Elle laisse également dans le deuil autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Jeffery Hale, en particulier ceux des 2e et 6e étage pour tous les soins et l'attention apportée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc), G1S 2M4, Tél. : 418 684-2260 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294