DELISLE, Yvon



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvon Delisle, fils de feu madame Charlotte Chouinard et de feu monsieur Raymond Delisle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16 h à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil sa sœur Claire (Jaquelin Léger); ses nièces: France Léger (Pierre Dalcourt), Éliane Léger (Pierre Plourde) et Isabelle Léger (Marcel Trépanier); ses petits- neveux et petites nièces: Alexandre (Clémentine), Mathieu (Andréanne), Antoine, Anaïs et Camille; le personnel du Manoir St-Amand, spécialement Mesdames Josée Johannette et Raymonde Gagnon. Chaleureux merci au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et au Père Dieu-Donné pour leur présence aimante auprès d'Yvon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'unité des soins palliatif de l'Hôtel-Dieu de Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.