PAQUIN, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Daniel Paquin, conjoint de madame Johanne Doucet, fils de feu madame Jeannine Bérubé et de feu monsieur Raymond Paquin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 30 juin 2019, de 12h à 15h. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses filles: Mélissa (Sébastien Vachon) et Marie-Andrée (Claude Giguère); ses petits-enfants: Alexis et Félix; ses sœurs: Suzanne (Richard Savard) et Chantale (Richard Savard); son frère, Richard; sa belle-mère, Rollande Beauchesne; son beau-frère, Mario Doucet; sa belle-sœur, Chantal Doucet (Richard); ses nièces, Karine et Alexandra; son neveu, Frédéric, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec Tél : 1-866-343-2262 Courriel: info@src-crs.ca Site web: www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.