BILODEAU, Hugues



Au CHU - CHUL, le 14 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Hugues Bilodeau, époux de madame Agathe Thibeault, fils de feu madame Marie St-Amant et de feu monsieur Philippe Bilodeau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Agathe et ses enfants: Estel, Claude (Sandra) et Lisa; ses petits- enfants: Jacques, Alain, Sophia et Annia; ainsi que ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du rein ou à la Fondation du Chu de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.