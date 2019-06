CAUCHON, Lise Verreault



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 19 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Lise Verreault, épouse de monsieur Jean-Louis Cauchon. Elle était la fille de feu monsieur Laurent Verreault et de feu dame Eva Asselin. Elle demeurait à Château-Richer. La famille recevra les condoléances au salon de lavendredi le 28 juin 2019 de 19h à 21h et le samedi 29 juin 2019 de 9h à 10h15.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Louis; ses enfants: Christian (Andréanne Lachance), Marie-Ève (René Gosselin); ses petits-enfants: Olivier, Raphaël, Sébastien et Anthony; sa sœur: Laurence (Alfred Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: Suzanne (Raymond Paré), feu Gervaise (feu Denis Prémont), Lise (Gérard Giguère), Michel (Pierrette Blouin) et Raynald (Éliane Desgagnés); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement très spécial au personnel du département 3e côte de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaurpé, 11000, rue des Montagnards Beaupré Qc G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles au salon.