BÉDARD, Nicole Larocque



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 juin 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Nicole Larocque, épouse de monsieur Michel Bédard, fille de feu Claude Larocque et de feu Réjeanne Bouchard. Née à Montréal, elle demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy).de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel Bédard; ses enfants : Simon (Marie-Claude Bélanger), Geneviève (Gabriel Chiasson) et Marie-Pier (Vincent C. Harvey), son petit-fils Samuel; ses frères : André (Linda Corcoran) et Dominic (Marcia Leroux); ses belles-sœurs de la famille Bédard : Diane et Lise; ses beaux-frères : Gilles (Doris Rodrigue) et Pierre (Gisèle l'Archer), sa filleule Nancy, sa grande amie de toujours Nicole Trudel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la communauté de West Lake Boca Raton. La famille tient à remercier particulièrement le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin et Sandy Lavoie du Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec QC, G1T 1P5.